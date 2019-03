Guarda le FOTO . I viali pieni di buche sull’asfalto, le lapidi gettate a terra circondate da vegetazione varia, discariche disseminate qua e là. La situazione è di degrado assoluto. Qualcuno prova a togliere le erbacce intorno alla tomba dei suoi cari, ma diventa un lavoro quasi giornaliero che si ripete ogni volta vengono portati dei fiori da mettere nei vasetti per ricordare, per commemorare. Nessun servizio sembra essere in ordine, dai bagni alle tubazioni dell’acqua, i muri che tengono le colombare nella zona nuova sono evidentemente distaccati. Le transenne sono adagiate a terra e disseminate tra le tombe a indicare le zone di pericolo e il materiale di risulta è lasciato in maniera scomposta dietro le cappelle private. Ed è questo il grido d’allarme lanciato da Pietro Crisafulli e Salvatore Guarino. A settembre era stato presentato un esposto-querela contro ignoti alla Procura della Repubblica che denunciava lo stato di degrado e lo stato di pericolo per la salute e l’incolumità degli utenti del cimitero etneo.La situazione al cimitero sembra addirittura peggiorata: strade e vialetti dissestati, tombe invase dalla vegetazione, muri pericolanti, tubi dell’acqua riparati con la stoffa e discariche con materiali di risulta all’interno dell’area cimiteriale sono sotto gli occhi di tutti. “L’estate scorsa abbiamo effettuato un sopralluogo con l’assessore ai lavori pubblici e infrastrutture Pippo Arcidiacono, per constatare e far presente alle istituzioni preposte lo stato nel quale versava il cimitero – continua il presidente dell’Associazione Risvegli Onlus Pietro Crisafulli – a tutt’oggi non è cambiato nulla. Muri pericolanti, servizi igienici inesistenti o inadeguati e in cattivo stato di manutenzione, l’obitorio, che risulta ancora oggi, privo di impianto di aerazione e servizi igienici”.Pietro Crisafulli e Salvatore Guerino chiedono una prosecuzione delle indagini per accertare responsabilità precise ai mancati interventi di manutenzione e disporre un altro sopralluogo per verificare lo stato di abbandono e degrado all’interno del cimitero. “La situazione è fortemente peggiorata – continua Crisafulli – nei vialetti le lapidi distaccate e buttate per terra sono tantissime. Il muro della zona del colombaro si stacca ogni giorno di più, potrebbe cadere da un momento all’altro. Chiediamo a gran voce un intervento urgente alle istituzioni. Il cimitero non può versare in queste condizioni. I servizi preposti devono intervenire urgentemente”.