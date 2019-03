Domani, mercoledì 20 Marzo 2019, ricorre il primo anniversario dei tragici eventi di via Garibaldi, in cui persero la vita i vigili del fuoco Dario Ambiamonte e

Giorgio Grammatico. I colleghi per l'occasione hanno organizzato un Torneo Regionale VVF di Calcio a 7 della Sicilia, proprio intitolato a loro. All'evento, parteciperanno tutte le squadre rappresentanti dei 9 comandi dei vigili del fuoco della Sicilia.

Il Memorial si svolgerà in un'unica giornata , con inizio alle ore 10:00, fino alle 17:00 ai “ Campetti” di Aci Bonaccorsi in via Bottazzi 15.

"Altre iniziative, come ad esempio l'intitolazione di " vie, piazze" saranno proposte alle istituzioni, a favore dei colleghi caduti nell'epletamento del proprio dovere, come Vincenzo Lima (deceduto il 24 settembre 2014) Dario e Giorgio, non devono essere mai dimenticati", dicono i colleghi dei giovani eroi prematuramente scomparsi.