Alfonso Cicero. Lo ha deciso la terza sezione penale del Tribunale di Catania davanti la quale, dopo diversi rinvii, si è tenuta la prima udienza del processo dopo la citazione a giudizio disposta, l'11 gennaio del 2018, dai sostituti Tiziana Laudani e Agata Consoli. La prima udienza del procedimento è stata fissata per il 26 aprile.Moddaffari è assistito dall'avvocato Alessio Ciancio Paratore e Mario Rinali dal penalista Ivano Napoli.Secondo la Procura, Rinaldi e Modaffari, nascondendosi dietro vari nickname di fantasia per non essere identificati, pubblicavano, a margine di diversi articoli di un periodico online, commenti denigratori sull'allora presidente dell'Irsap attraverso, scrivono i Pm, "l'utilizzo di espressioni denigratorie e dubitative, insinuazioni e l'attribuzione di fatti non veri"."A causa della mia estesa azione di denuncia contro i sistemi affaristico-mafiosi delle aree industriali, oltre a subire minacce ed intimidazioni - ha commentato Cicero - sono stato e sono il bersaglio di incessanti e violente campagne diffamatorie e calunniose finalizzate a delegittimarmi e screditarmi con l'opinione pubblica e le istituzioni". (ANSA).