Il Corso Sicilia è un vero e proprio Far West e lo dimostra lo stato di totale degrado in cui versa ormai da tempo. Quello che un tempo doveva essere il quartiere della finanza è ridotto ad un dormitorio per sbandati, luogo di prostituzione e sempre più spesso teatro di risse e di atti violenti", scrive in una nota il consigliere comunale

del gruppo “#Diventeràbellissima e Presidente della Commissione Urbanistica, Gestione del Territorio e Decoro Urbano.

Quanto capitato alla coppia di giovani catanesi vittime di una vile aggressione ordita da due malviventi extracomunitari che oltre a portare via gli indumenti ai malcapitati, avrebbero colpito la donna con un pugno al volto, intimandola di non rivolgersi alle forze dell’ordine, certifica che oramai la misura è colma e che, nonostante il capillare lavoro di contrasto svolto dalle Forze dell’Ordine, il livello di allarme sociale è ormai altissimo e le costanti e continue grida di aiuto provenienti dai residenti non possono e non devono essere sottovalutate", argomenta.