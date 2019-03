L'arresto è arrivato al termine di un servizio particolarmente movimentato. Quando è stato visto per la prima volta, D'Orta è fuggito e si è rifugiato in un bar. Qui è stato identificato dagli agenti, ma ha negato di essere fuggito per aver visto la volante. A quel punto i poliziotti hanno deciso di accendere i riflettori sulla piazza di spaccio. Ed è stato così che alle 2 di notte gli agenti, appostati all'interno di un cantiere di fronte al bar, hanno potuto vedere D'Orta mentre spacciava. E precisamente consegnava qualcosa agli automobilisti che si avvicinavano dietro il pagamento di alcune banconote. Dopo aver notato un paio di cessioni, un'altra Volante ha bloccato uno degli avventori: quest'ultimo consegnava agli agenti un involucro di nylon contenente sostanza polverulenta del tipo cocaina, confermando di averla acquistata poco prima. A quel punto D'Orta è stato bloccato e perquisito. Accompagnato in Questura è stato indagato per droga. Il pm ha disposto l'immediata liberazione.