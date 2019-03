L’indagine della Procura di Reggio Calabria sull’omicidio del giudice Scopelliti, ucciso una maledetta notte di agosto del 1991, ci ha portati a questo indirizzo. A questo garage chiuso. Una volta, forse, c’era la “Boutique Loris”. Quella indicata nella scritta grigia su una delle buste trovate all’interno del borsone che conteneva il fucile calibro 12 e le cartucce Fiocchi rinvenute l’anno scorso in un fondo agricolo delle campagne etnee. A portare gli investigatori calabresi in quel luogo preciso è stato il killer dagli occhi di giaccio Maurizio Avola. Anche il suo nome compare nell’avviso notificato a 16 indagati (il 17esimo indagato è il super latitante Matteo Messina Denaro, ndr) per poter effettuare - come prevede la normativa - gli accertamenti irripetibili sui reperti trovati dopo quasi 30 anni a Catania. E fare, dunque, comparazioni genetiche e balistiche. Comparazioni anche con quel frammento trovato a Piale, piccola località di Villa San Giovanni, dove il giudice è stato trucidato a fucilate. Scopelliti aveva deciso di trascorrere le vacanze a casa, mentre si preparava per il maxi processo di Palermo che dopo la pausa estiva si doveva celebrare davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Il magistrato sarebbe stato ucciso dalle ‘ndrine per fare un favore a Cosa nostra. E la cupola avrebbe investito direttamente i suoi uomini più fidati di Catania per organizzare tutto.Molti cronisti calabresi ritengono che dietro questo omicidio si celino molti segreti di Stato. Segreti che portano anche ad una ipotetica Super Cupola di tutte le mafie e ad apparati deviati. E Maurizio Avola, forse per questo, avrebbe deciso di rimanere in silenzio. Poi nel processo sulla cosiddetta ‘Ndrangheta stragista si sono aperti squarci. Squarci che hanno portato a fare le domande giuste. E a dare una svolta ad un’inchiesta a cui magistrati e investigatori non hanno mai smesso di lavorare.indicato catanese nelle agenzie di ieri, potrebbe essere invece messinese. Romeo è il cognato di Nitto Santapaola, sposato con la sorella Concetta. Papà di Vincenzo Romeo, il principale imputato della maxi inchiesta Beta sulla cupola messinese di Cosa nostra.Quasi tutti i catanesi sono dietro le sbarre, tranneDal 2004, dopo condanne e diverse assoluzioni, è tornato in libertà. È stato considerato una sorta di "ministro degli esteri" di Cosa nostra, perché avrebbe gestito per anni gli ingenti patrimoni dei Santapaola-Ercolano e avrebbe avuto la sua capacità di portare gli investimenti della "famiglia" fuori dai confini siciliani. Tra gli indagati, c'è anche il figlio prediletto di Nitto,. All’epoca dell’omicidio Scopelliti il primogenito del padrino era giovanissimo. Ma già l’anno dopo finisce in manette in un blitz di mafia, anche se resterà in carcere poco tempo. Nonostante le preghiere di mamma Minniti, uccisa nel 1995, e il sogni di tenerlo lontano dal malaffare del padre, Enzo Santapaola è stato considerato da molti pentiti il capo indiscusso, dopo suo padre, della famiglia catanese di Cosa nostra. Poi c’è, il boss di razza. Figlio di Grazia Santapaola e Pippo Ercolano, entrambi cugini. Perché la radice della famiglia di sangue è nelle tre sorelle d’Emanuele, mamme di Grazia e Pippo. Scorre anche il sangue dei d’Emanuele nelle vene di Aldo Ercolano, che tra gli anni ’80 e ’90 è stato uno dei massimi vertici della famiglia catanese di Cosa nostra. Uomo fidatissimo di Nitto, soprattutto durante la sua latitanza. Ha ordinato decine di omicidi, tra cui quello del giornalista catanese Pippo Fava. Infine c’èche era a capo della squadra di Ognina della Cosca Santapaola-Ercolano. Nel 1984 era stato arrestato insieme ad Aldo Ercolano per una rapina alle poste di via Etnea. D’Agata aveva tra i suoi soldati i più spietati killer di Catania, tra cui lo stesso Maurizio Avola, Giuseppe Di Leo (che poi avrebbe fatto ammazzare) e l’infedele poliziotto Salvatore Barcella. La sua base operativa era il rifornimento Agip di via Messina. In quel luogo si sono svolti alcuni tra i più importanti summit di mafia. Ma sfogliando i faldoni dei processi degli anni ’90 che hanno tra gli imputati questi boss, c’è un indirizzo che ci riporta all’indagine sulla morte del giudice calabrese. In via Renato Imbriani, al civico 181, c’era un bar. Quella era un’altra delle basi operative della squadra di fuoco di Maurizio Avola. Siamo a pochi metri da quella saracinesca abbassata. Forse, solo coincidenze.