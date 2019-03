Sabato, personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti, anche nei pressi degl’istituiti scolastici, predisposti dal Questore di Catania, ha arrestato il pregiudicato Rosario Caudullo trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo crack. L'indagato è stato notato nelle vicinanze di un noto liceo del centro storico, come se fosse in attesa di qualcuno. I poliziotti che lo conoscevano per i suoi precedenti ha deciso di approfondire. E gli agenti avevano ragione perché una volta perquisito è stato trovato in possesso di diverse dosi di crack già pronte alla vendita. Una volta arrestato è stato trasferito in carcere come disposto dall'Autorità Giudiziaria.responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto di sostanza stupefacenti nel quartiere San Berillo Nuovo, personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” ha incrociato un'autovettura con a bordo due uomini sospetti, nei confronti dei quali si decideva di procedere ad un regolare controllo. Ad esito di perquisizione, estesa al veicolo, i due fermati, uno dei quali con svariati precedenti in materia di stupefacenti, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di cocaina e di una cospicua somma di denaro. I due sono stati arrestati e condotti in carcere.