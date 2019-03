Al presidio di protesta di stamattina è seguito nel pomeriggio un vertice con

l'a

zienda che si trova al centro di una procedura di concordato preventivo. Ad infervorare gli animi c’è anche il “congelamento delle spettanze di novembre” e il sacrificio accettato dai dipendenti sulla tempistica dei pagamenti.

. Le spettanza di febbraio non dovrebbero arrivare prima di metà aprile dopo la presentazione del piano concordatario da parte dell’azienda: una doccia fredda per i lavoratori impegnati nella realizzazione della tratta della metro Palestro e Nesima-Fontanarossa che hanno deciso di farsi sentire.Così è stato. L’azienda è in difficoltà dal punto di vista della liquidità. I lavoratori stamattina hanno incassato anche la solidarietà del governo regionale e dell’assessore ai trasporti, Marco Falcone. Nei prossimi giorni, fanno sapere dalla Regione, si terrà una riunione operativa con i vertici della ferrovia Circumetnea, di Cmc e le parti sociali per approntare un “percorso risolutivo”.Si è tenuto un vertice tra rappresentanti sindacali e azienda per fare il punto. Cmc ha ribadito di avere grosse difficoltà in termini di liquidità e di non potere onorare i pagamenti fino alla consegna del piano, i sindacati da parte loro hanno preso una posizione netta: senza garanzie nei pagamenti delle spettanze di febbraio (e marzo, a questo punto) si troveranno costretti a inviare a Fce una lettera per bloccare i Sal (stato di avanzamento lavori). Un’ipotesi che farebbe saltare tutto, a partire dal piano concordatario. Un’eventualità da scongiurare, dunque. I sindacati attendono un segnale da parte dell’azienda. Ma qualcosa sembra muoversi. Domani, infatti, si terrà un nuovo vertice con Fce, le sigle sindacali e i dirigenti di Cmc. La situazione è in itinere e in continua evoluzione, insomma.