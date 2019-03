Don Piero Galvano resta direttore dell'organismo, coadiuvato da don Giuseppe Licitra, referente del centro di ascolto, confermato come vicedirettore. Don Rosario Balsamo continua ad essere Commissario arcivescovile della confraternita Maria Santissima del Soccorso, l'ente gestore delle attività della Caritas. Restano invariate tutte le deleghe dei responsabili di settore, come quella di Salvatore Pappalardo, responsabile amministrativo e coordinamento attività della Caritas Diocesana di Catania. "Ringrazio il nostro arcivescovo per la fiducia riconfermata - ha commentato don Piero Galvano - e perché ha sempre sostenuto e condiviso le iniziative della Caritas Diocesana. Il Signore ci aiuti a servirlo nei poveri".