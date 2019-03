L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, sotto lo stretto coordinamento del pm Fabio Regolo, riguarda una gara bandita lo scorso anno dal Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per l'approvvigionamento triennale di dispositivi medici di urologia. Lo scorso mese sono scattati gli arresti domiciliari per il primario Giuseppe Morgia e per Massimiliano Tirri, 51 anni, agente e responsabile commerciale della "C. Bua Srl". Il Gip, inoltre, ha stabilito diverse sospensioni per il pubblico sospensioni per alcuni indagati. L'apparato probatorio della Procura di Catania ha retto davanti al Riesame che ha confermato in pieno l'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Gip Giuliana Sammartino nei confronti del responsabile commerciale della C Bua srl.L'urologo, sin da primo momento, ha respinto ogni addebito e nel corso dell'interrogatorio di garanzia a risposto ad ogni quesito del Gip fornendo la sua versione dei fatti, anche in merito ad alcune intercettazioni. Ed ha sempre ribadito e rimarcato "la correttezza del suo operato".