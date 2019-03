Gli operatori hanno preso contatti con la giovane donna, palesemente sconvolta. La donna, si trovava in compagnia di un amico ed entrambi riferivano di essere stati vittime di un’aggressione da parte di due uomini stranieri che li avevano rapinati dei loro indumenti. I due hanno raccontato che uno dei due malfattori, dopo aver colpito la donna con un pugno al volto, l’avrebbe minacciata verbalmente dicendole di “non chiamare la Polizia".Gli agenti si sono messi immediatamente alla ricerca dei malfattori che hanno intercettato in Via Monsignor Ventimiglia. E li hanno accompagnati in questura. I due soggetti, identificati per Hasan Azarim ( classe ’95) e Jawad Hadire (classe ’91), hanno diversi precedenti di Polizia, e oltre ad essere irregolari sul territorio dello stato italiano sono anche privi di fissa dimora. Entrambe le vittime, mentre si trovavano in Questura per formalizzare la denuncia, hanno riconosciuto i due come autori dell'aggressione. I due sono stati fermati e su disposizione del Pm sono detenuti nel carcere di Piazza Lanza. Hazan Azarim lo scorso 11 marzo era stato già arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.