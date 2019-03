Alle 15,45 di oggi, le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, di Riposto ed il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) della sede centrale, sono intervenute in via Provinciale per Santa Maria Ammalati ad Acireale, per l'incendio di un furgone officina che conteneva bombole di ossido di etilene e di acetilene. L'incendio si è sviluppato, per cause ancora in fase di accertamento, mentre si stavano eseguendo lavori di saldatura su strada. I Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per i necessari accertamenti e per la messa in sicurezza del furgone e del sito.