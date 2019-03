REGGIO CALABRIA - Un'alleanza mafia-'ndrangheta dietro l'omicidio di Antonino Scopelliti. La conferma viene dall'inchiesta della Dda di Reggio Calabria nella quale sono indagati boss siciliani e calabresi. Di questo avrebbe parlato il pentito catanese Maurizio Avola. Anche un altro collaboratore, Francesco Onorato, nel processo "'ndrangheta stragista" ha sostenuto che Scopelliti fu ucciso dalle 'ndrine per fare un favore a Totò Riina che temeva l'esito del giudizio della Cassazione sul maxiprocesso a Cosa nostra.Gli indagati per l'omicidio Scopelliti, ad eccezione, ovviamente, del latitante Matteo Messina Denaro, hanno ricevuto un avviso di garanzia finalizzato all'affidamento di una perizia tecnica sul fucile ritrovato nell'estate scorsa nel catanese e che sarebbe, secondo un pentito, una delle armi usate per l'omicidio del magistrato.L'affidamento peritale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.I tecnici dovranno analizzare il fucile calibro 12, 50 cartucce Fiocchi, un borsone blu e due buste, una blu con la scritta "Mukuku casual wear" ed una grigia con scritto "Boutique Loris via R. Imbriani 137 - Catania" alla ricerca di tracce genetiche, balistiche e impronte che potrebbero trovarsi sui reperti e che potrebbero risultare decisive per le indagini.Essendo accertamenti irripetibili, è necessaria la presenza di tecnici nominati dagli indagati. Da qui la necessità di dare comunicazione agli indagati per permettere loro di nominare propri consulenti.