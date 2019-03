ed eravamo sul tramonto degli anni ottanta: “I ragazzi della Terza C” stava per divenire, inconsapevolmente, la serie cult della televisione italiana. C’era Fabrizio Bracconieri dietro quel viso rotondo e accogliente. Ad ogni puntata c’era una spensieratezza che oggi richiama al rimpianto e ad un intrattenimento sincero del quale si sente, e come, la mancanza. L’esperienza di Fabrizio Bracconieri oggi diventa un docufilm. E lo diventa grazie alla spinta di un regista catanese: il 38enne Daniele Gangemi, premio per la “Migliore Opera Prima” al World-Fest di Houston del 2009 col film “Una Notte Blu Cobalto e vincitore di numerosi altri riconoscimenti in Italia ed all’Estero con le sue opere.Ed è proprio al figliolo che si rivolgerà Fabrizio, cogliendo l’occasione per raccontargli finalmente chi è suo padre”. Un racconto introspettivo e di denuncia per abbattere il muro della solitudine in cui si precipita a causa della malattia. Scoprire cosa significa per una famiglia italiana confrontarsi con l’autismo, come cambia la vita, che scelte si è costretti a fare a malincuore ed a quali rinunce si va incontro per amore del proprio figlio.Le riprese di “Ti racconto tuo padre” sono cominciate il 14 marzo scorso dalla Sicilia proseguendo per Roma, Savona, Marsiglia, Barcellona e Palma. “Stiamo lavorando con tanta gioia e passione. Stiamo mettendo tutto noi stessi - spiega il regista catanese, Daniele Cangemi -: il risultato si preannuncia davvero interessante e, soprattutto, ci aiuterà a mettere a fuoco una questione come quella dell’autismo della quale forse non si parla mai abbastanza. E la scelta di un attore popolare come Fabrizio è un esempio: un esempio che ci rende orgogliosi di poterlo raccontare”.Produttori: Daniele Gangemi e Carmelo Sfogliano per Studio Gazzoli; Organizzatrice Generale: Caterina Grillo; Regia: Daniele Gangemi; Suono: Carmelo Sfogliano; Autori: Daniele Gangemi, Carmelo Sfogliano, Fabrizio Bracconeri e Fabrizio Gucciardi; Fotografia: Daniele Gangemi]