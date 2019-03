Nel corso di un mirato servizio, personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia di Stato di Adrano ha proceduto al controllo su strada di un’autovettura con a bordo Perdicaro, il quale mostrava evidenti segni di nervosismo. Sospettando che l’uomo potesse nascondere qualcosa, è stato sottoposto alla perquisizione personale che consentiva di rinvenire e sequestrare, occultata nella tasca del giubbotto, un involucro contenente eroina, per un peso complessivo di 13 grammi circa.sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori quattro involucri, analogamente confezionati, contenenti la medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di 13 grammi circa, nonché una bilancia di precisione. Espletate le formalità di rito, il predetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.