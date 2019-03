l’Isola Ecologica Mobile approda a San Giovanni Galermo. "

Da

lunedì 18 a mercoledì 20 marzo

, il cassone ecologico sarà collocato in un quartiere densamente popolato:

S. G. Galermo

dove sarà posizionato nello slargo tra Via Giuseppe Marcellino e Via San Matteo", si legge.

Per i catanesi che risiedono lontani dal quartiere di San Giovanni Galermo (dove è ubicato uno dei due centri di raccolta comunali), potranno attendere l’ultima tappa del mese di marzo quando nei giorni

.

Lo rende noto la Dusty attraverso una nota stampa. Da lunedì 18 a mercoledì 20 marzo"Come per le precedenti tappe, l’isola itinerante sarà posizionata dalle 7.30 alle 14.30, e sarà possibile conferire la frazione organica (se contenuta nei sacchetti biodegradabili), e tutte le altre frazioni della differenziata: carta-cartone-cartoncino, plastica e plastica dura, metalli, vetro, pile esauste, e i Raee di piccole dimensioni (possibilmente non superiori ai 24 cm)", informa Dusty.da lunedì 25 a mercoledì 27,l’Isola che c’è sarà allestita a Canalicchio, in Via Leucatia nei pressi dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino", conclude la nota