In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha arrestato:, (cl.1972), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 13.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione per il reato di rapina aggravata;, (cl.1959), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 21.2.2019 dallaProcura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 3 di reclusione per il reato di estorsione aggravata;, (cl.1955), pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 8.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siracusa – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 11 e giorni 9 di reclusione per il reato di furto aggravato;, (cl.1988), pregiudicato, destinatario di provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emesso in data 12.3.2019 dalla Corte di Appello di Catania, I^ sezione penale, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione.