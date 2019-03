Il rinvenimento ha avuto luogo in due punti diversi, a ridosso di due grandi palazzine: nel primo caso, nascoste all’interno di cavi elettrici apparentemente abbandonati, sono state rinvenute circa 30 dosi preconfezionate e pronte allo smercio, per complessivi 60 grammi circa; nel secondo caso sono stati ritrovati, contenuti in alcuni sacchetti di cellophane occultati nel vano di un ascensore fuori uso, circa 1.200 grammi di marijuana. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico d’ignoti e sono state avviate le indagini per identificare i responsabili della detenzione dello stupefacente.