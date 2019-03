Non a caso infatti Antonino Tomaselli, su questo giornale, fin dal suo arresto a novembre 2017 lo abbiamo definito il delfino degli Ercolano. Insieme a lui davanti al Gup Carlo Umberto Cannella è finito Aldo Ercolano, figlio dell’ormai scomparso Sebastiano e cugino dell’omonimo Aldo, conosciuto ai più per essere uno dei responsabili dell’omicidio del giornalista Pippo Fava.Le indagini, curate dai carabinieri sotto il coordinamento del sostituto procuratore della Dda Rocco Liguori, hanno avuto come input le dichiarazioni di Salvatore Bonanno. Un pentito che in questi mesi, con le sue rivelazioni, ha permesso di far scattare le manette a molti esponenti della criminalità. Ultimamente anche a suo fratello. “Mi è stato presentato da Vito Romeo, io ero stato appena scarcerato”, afferma il pentito. I soldi servivano per arricchire le casse della famiglia Santapaola - Ercolano. “Il provento - si legge nel verbale riassuntivo del collaboratore - era destinato a Enzo il grande”. Negli atti della magistratura non c’è alcun riferimento a chi si riferisce, ma quando si parla di Enzo il grande negli ambienti della criminalità organizzata si indica il figlio di Turi Santapola, fratello scomparso del padrino Nitto. Il primogenito di quest’ultimo è indicato come Enzo il piccolo (o ‘u nicu, ndr).“Il provento ammontava a 2 mila euro annuali, corrisposti in due tranches a Natale e a Pasqua”. Il pentito fornisce indicazioni precise sul luogo della pescheria. “Sita a Sant’Agata Li Battiati nella villetta del paese. Si trova nella piazzetta dove hanno ucciso Castiglia”, racconta ai magistrati. Per la cronaca, Castiglia Giovanni è stato ucciso il 17 maggio 1989 a Sant’Agata Li Battiati all'interno di un ristorante. “Subito dopo l’arresto di Romeo - spiega ancora Bonanno - Saro Lombardo (Saro U Rossu, boss dei Santapaola) mi chiese la carta e mi disse che l’estorsione sarebbe stata riscossa da Capelli Bianchi, ovvero Tomaselli”.Intercettazioni e interrogatori che portano a chiudere il cerchio. I carabinieri scoprono che sarebbe pienamente coinvolto, oltre ad Antonino Tomaselli, anche Aldo Ercolano. Nel capo di imputazione si legge che i titolari della pescheria gastronomia avrebbero pagato “2000 euro in occasione delle festività pasquali e natalizie”. Siamo tra il 2014 e il 2015. Un versamento che sarebbe stato generato da un altro episodio. Dietro la minaccia e il nome della famiglia Santapaola-Ercolano ad un dipendente dell’esercizio commerciale sarebbe stato riferito di “far preparare al titolare la somma di 100 mila euro altrimenti ‘avrebbero provveduto’”. Una somma che il commerciante non si sarebbe potuta permettere. E a quel punto ci sarebbe stato il “regalo” (così è definito nelle intercettazioni) per risolvere il problema. Quelle 2000 euro sarebbero state riscosse - secondo gli inquirenti - direttamente da Tomaselli in nome di Ercolano.Tomaselli, difeso dall’avvocato Giorgio Antoci, ha scelto il rito abbreviato: l’udienza preliminare è stata aggiornata al 6 giugno. Aldo Ercolano, difeso dagli avvocati Peppino Lipera e Grazia Coco, è stato rinviato a giudizio. Il processo inizierà il prossimo 18 aprile davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania.