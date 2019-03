in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Caltanissetta. Lo stesso dovrà espiare la pena di mesi 8 e giorni 28 in quanto ritenuto colpevole di Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2014 e il 2015 nella provincia nissena. Dopo le formalità di rito il reo è stato tradotto presso la casa Circondariale di Catania Bicocca come disposto dall’autorità giudiziaria.