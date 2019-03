Nella distribuzione per settore le "cooperative sociali" in Sicilia sono 3.220. I dati sono emersi durante un incontro che si è tenuto nel capoluogo etneo. Per l’occasione sono stati illustrati i tre week end di un percorso di formazione, “L’Impatto Sociale della Cooperazione in Sicilia”, che mira a contribuire alla creazione di nuove generazioni di operatori e responsabili di Cooperative Sociali, capaci di intercettare opportunità progettuali e finanziarie.Il corso, che si terrà tra Catania (15-16-17 marzo), Marsala (29-30-31) e Caltagirone (17-18-19 maggio), coinvolge 20 persone, tra dirigenti e responsabili di unità operative delle cooperative sociali (area sviluppo). Sono invece 12 le cooperative aderenti, che occupano circa 500 addetti ed hanno un fatturato complessivo di circa 10 milioni di euro l’anno. Questo a testimonianza che si tratta di un settore che ha una grande valenza sociale, economica ed occupazionale. Il corso di aggiornamento, gratuito, punta ad offrire un orientamento sui temi di base, sull’innovazione e sull’impatto sociale della cooperazione.noi lavoriamo per migliorare la qualità delle nostre imprese e generare, anche attraverso la cooperazione sociale 2.0, nuove forme di cooperativa e di imprese sociali capaci di alimentare ricchezza e lavoro. Ai giovani siciliani offriamo uno strumento utile a valorizzare il loro talento imprenditoriale”.Esso svolge un ruolo estremamente importante mettendo a disposizione della comunità siciliana una grande varietà di servizi, altamente specializzati e in grado di soddisfare le più diverse esigenze. Servizi che richiedono, tra l’altro, l’impiego di diverse figure professionali e questo determina una importante ricaduta occupazionale.educatori professionali, educatori sociali e culturali, psicologi, pedagogisti, medici, fisioterapisti, educatori nei servizi per l'infanzia, assistenti sociali, operatori socio sanitari (OSS), responsabili attività assistenziali (RAA), coordinatori di struttura, mediatori culturali, progettisti e avvocati.creazione d’impresa, rendicontazione sociale e metodologie di misurazione. In programma, già da domani, lezioni frontali con docenti universitari ed esperti, testimonianze di volontari, dipendenti e soci di cooperative sociali, attività laboratoriali, analisi di esperienze e best practice, momenti di discussione e confronto.