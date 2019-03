L'appuntamento è per domani sera, quando si porterà in scena Fedora. Con un finale nuovo, una sorpresa per il pubblico. "La morte della protagonista deve rappresentare una rinascita, una consapevolezza". Questo è stato detto oggi pomeriggio al Foyer del Teatro. Dove non è stata solo presentata l'opera, ma si è anche anticipata la novità della scena finale. "Ci sarà un finale diverso, senza alzare la voce, senza alcuna protesta, nessuna lamentela, senza scontri", ha detto il regista Salvo Piro.arriva un momento nel quale bisogna essere tutti uniti. Tutti insieme. Questo teatro fatto di persone, fatto di braccia, di cervelli, di cuori, di mani, che suonano, costruiscono, cuciono, martellano, scrivono. Di voci che cantano, discutono e, a volte, sono ridotte al silenzio, ma non smettono mai di immaginare il futuro. Tutti uniti, tutti insieme sappiamo di non essere soli e confidiamo nelle istituzioni. Vogliamo continuare a regalare emozioni, valori, sogni. Questo teatro vuole continuare a vivere”.- un osmosi tra quello che stiamo facendo sul palco e quello che stiamo vivendo fuori. Sta succedendo qualcosa di tremendamente interessante. Fedora scopre qualcosa di se e, insieme a lei, scopriamo qualcosa di noi”.A dirigere non ci sarà il maestro Daniel Oren, fermato da problemi di salute, ma Gennaro Cappabianca. L’opera, in tre atti, è stata presentata al pubblico da Giuseppe Montemagno docente di discipline storico-musicologiche all’Accademia di Belle Arti di Catania e di Palermo e all’Istituto Musicale Vincenzo Bellini. Insieme a Montemagno la musicologa Maria Rosa De Luca e il direttore artistico del teatro Vincenzo Bellini Francesco Nicolosi.“Le dichiarazioni del presidente Nello Musumeci ci fanno ben sperare – dichiara Antonio D’Amico segretario generale della Fistel Cisl – si aprirà un tavolo con i sindacati per controllare se ci sono o ci sono stati sprechi e siamo contenti. In passato abbiamo denunciato le cattive gestioni dell’ente lirico catanese”.