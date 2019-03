a cui il Mensile S dedica la copertina dell'edizione catanese.

Un’intercettazione finita nei faldoni di un’inchiesta e che fornisce un’importante chiave di lettura sulla figura del giovane boss Massimiliano Salvatore Salvo, conosciuto nella malavita come ‘Massimo ‘u carruzzeri’,Un boss che per accrescere il suo potere criminale e il suo predominio mafioso si fa forte del cognome del padre: l’ergastolano Giuseppe Salvo. Il dna ed i legami di sangue nella malavita hanno un valore. Un peso specifico. Pippo Salvo, ‘u carruzzeri, negli anni ’80, è un ragazzo che in poco tempo riesce a diventare un nome nella malavita locale.Poi arriva la strage di Catenanuova nel 2008. Mentre a Catania un “folle” Iano Lo Giudice, con la benedizione del capomafia Orazio Privitera, controlla le strade di Catania con le armi e il sangue facendo diventare i Cappello-Carateddi una delle forze criminali più pericolose della città, i Salvo allargano gli affari (con il nome della cosca Cappello) fuori dalla provincia etnea. E trovano terreno fertile a Catenanuova, tranquilla cittadina dell’ennese storicamente controllata da Cosa nostra.O semplicemente “Massimo ‘u carruzzeri”, come lo chiamano i suoi soldati, i suoi alleati e anche i pentiti. Quando i Cappello-Carateddi sono decimati dalla maxi operazione della Squadra Mobile di Catania, c’è da ricomporre i pezzi. E i Salvo hanno spazio di manovra per imporsi. Anche perché possono contare su un cognome storico. E su una certa indipendenza criminale. Il killer Gaetano D’Aquino racconta: “Giuseppe Salvo, Pippo “'u carruzzeri” è compare di Salvatore Cappello. È uno dei più vecchi che ci sono nell’organizzazione Cappello, quindi loro hanno la loro autonomia, infatti è un poco anche invidiata questa loro autonomia”. Nel 2012 inizia l’indagine Penelope che fotografa un preciso assetto organizzativo nel clan Cappello. Con Massimiliano Salvo responsabile per la città di Catania e per i paesi Pippo Balsamo., detto ‘u ciuraru, e il potere di Massimo Salvo viene ridimensionato.