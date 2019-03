In particolare, i poliziotti ad esito di mirato servizio all’interno del Villaggio Ippocampo di Mare, ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di un giovane insospettabile. L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultata nella camera da letto, una scatola con all’interno sei buste in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di kg. 3,100 nonché una bilancia di precisione. Luca Finocchiaro è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.