In pochi giorni arrivare i suoi aguzzini in carcere: Nunzio Biagio Barbera, 76 anni, e Salvatore Di Venuto, 'u ghiacciaru, 54 anni, sono stati arrestati ad agosto dello scorso anno dalla Squadra Mobile e dopo alcuni mesi sono stati rinviati a giudizio. L'inchiesta, coordinata dal pm Rocco Liguori, si compone di moltissime intercettazioni.Dialoghi che hanno permesso di inchiodare i due imputati, che in diverse occasioni avrebbero minacciato - anche di morte - l'imprenditore. Di Venuto, che si sarebbe presentato come esponente dei Santapaola-Ercolano, a fronte della somma consegnata alla vittima, attraverso l'intermediazione di Barbera, avrebbe chiesto e ottenuto tassi usurai tra il 20 al 50% al mese. L'estate scorsa gli investigatori della Mobile hanno organizzato nei minimi particolari la trappola. Gli agenti hanno preso con le mani nel sacco a Barbera, proprio mentre la vittima gli consegnava il denaro nel corso di un incontro avvenuto in piazza Europa. Il processo è stato rinviato al 30 maggio prossimo.