Dopo i diversi blitz dei carabinieri, sono stati tanti a seguire l’esempio del capo ed hanno iniziato a vuotare il sacco alla magistratura. E così dichiarazioni dopo dichiarazioni e indagine dopo indagine è arrivato un altro capitolo dell’inchiesta Araba Fenice. I primi arresti furono nel 2017 e colpirono proprio la squadra militare di Navarria, uscito da qualche anno dal carcere e conosciuto come lo “spazzino” del Malpassotu, l’ormai scomparso boss Giuseppe Pulvirenti., 34 anni, già condannati per l’omicidio di Fortunato Caponnetto, ucciso ad aprile del 2015 in modo agghiacciante, egià condannato per l’estorsione alla Lavica Marmi di Belpasso. I tre sono accusati di rapine e danneggiamento. In particolare - si legge in un comunicato inviato alla stampa - ai tre indagati sono contestate due rapine commesse il 14 gennaio 2015 e il 3 febbraio 2015 a danno di due autotrasportatori, inoltre avrebbero danneggiato e incediato due escavatori a una ditta specializzata in movimento terra per finalità estorsive l’11 agosto 2015.A Doria l’ordinanza è stata notificata al carcere di Siracusa, a Prezzavento a quello di Bicocca a Catania. Questo è il nuovo indirizzo anche di La Rosa, che era ai domiciliari.