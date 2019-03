Il 30 marzo, all’interno della sala Harpago, si esibiranno 12 performer provenienti dall’Italia e dall’Europa insieme a 3 guest star che arrivano dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra e dal Belgio. “Dopo il successo del Taormina Burlesque Festival, svoltosi a settembre, abbiamo deciso di organizzare una nuova edizione dell’evento a Catania – racconta Roberta Pennisi in arte Lady Kant e organizzatrice del Festival insieme a Valentina Villari in arte Voodoo Doll – una Novice Selection che prevede un contest con performer di Burlesque nazionali e internazionali che faranno da contorno all’evento”.Quest’ultima vincitrice del Taormina Burlesque Festival che si è tenuto a settembre. Un’ambientazione retrò tra piume, lustrini e glitter, un New-Burlesque tra ironia ed eleganza. Due ore di spettacolo e l’immancabile esibizione delle due organizzatrici Lady Kant e Voodoo Doll che accompagneranno lo spettatore durante il contest. Appuntamento il 30 marzo, per questa Novice Selection del Taormina Burlesque Festival alla Sala Harpago, in via Vittorio Emanuele II.