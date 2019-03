Lo dice Anthony Barbagallo deputato regionale del Pd, che ha presentato due interrogazioni parlamentari rivolte al presidente della Regione per sollecitare gli stanziamenti. “Purtroppo – prosegue Barbagallo - la Regione non è riuscita a reperire fondi da aggiungere alle insufficienti somme finanziate dallo Stato per l’assistenza alla popolazione e per il ripristino di tutti gli edifici danneggiati dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Sant’Antonio, Zafferana Etnea, Trecastagni, Aci Catena, Acireale, Milo, Santa Venerina e Viagrande. Il Governo, peraltro, sembra intenzionato a sprecare anche l’occasione del ‘ddl collegato’ attualmente in discussione all’Ars e che pare non contenga alcuna norma a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Una situazione di stallo – prosegue – che non risparmia neanche i cittadini che hanno vissuto l’esperienza del sisma dello scorso 6 ottobre, infatti non sono state reperite ancora le somme per il ripristino degli edifici pubblici e delle chiese di Ragalna, Santa Maria di Licodia ed Adrano e la velocizzazione degli interventi di messa in sicurezza”.