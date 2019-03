più giovani e per fornire loro la consapevolezza della costante presenza della Polizia di Stato accanto alla gente, sia nell’attività di prevenzione, sia nell’attività di repressione.tre classi, per un totale di 50 alunni di quinta elementare, hanno partecipato ad un dibattito incentrato su varie tematiche, quali il bullismo, il rispetto della legge inteso come rispetto di se stessi e del bene comune, sicurezza stradali e altri argomenti sociali. Partecipi attivamente all’incontro, anche i rappresentanti della V circoscrizione del Comune di Catania.olevo ringraziare il dirigente del commissariato Nesima che ha accolto con entusiasmo l iniziativa del consiglio della 5^ circoscrizione ponendo le basi per un progetto che vedrà coinvolte le scuole dove i bambini saranno protagonisti interagendo con le forze dell'ordine e affrontando tematiche d'attualità come il bullismo, è importante questa sinergia tra istituzioni i bambini soprattutto in questi quartieri difficili devono guardare al poliziotto come una figura amica e protettiva Oggi siamo stati all'istituto Vittorino da Feltre di Monte Pò e nelle prossime settimane continueremo negli altri plessi".