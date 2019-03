Grazie alle indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e della locale Stazione, il giovane criminale fu identificato e sottoposto, nell’aprile 2018, a misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo.Nicolosi, dov’era stato relegato agli arresti domiciliari dopo la custodia in carcere, per eseguire un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania a seguito della condanna ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, comminatagli poiché ritenuto colpevole di rapina aggravata. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.