Inutile la corsa in ospedale: il 21enne è deceduto dopo aver varcato la soglia del pronto soccorso del Vittorio Emanuele. Danilo Guzzetta, braccato dalla Squadra Mobile, si è costituito due giorni dopo ed ha confessato tutto. Una lite, un appuntamento e poi gli spari.Il sostituto procuratore ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il difensore, l'avvocato Mario Pavone, al termine dell'arringa ha chiesto al Gup di derubricare il reato in omicidio preterintenzionale senza l'aggravante dei futili motivi e in subordine di riconoscere le attenuanti generiche e di applicare il minimo della pena. L'udienza preliminare è stata aggiornata al prossimo 21 aprile dove sono previste repliche. Il Gup dopo si ritirerà in camera di consiglio per decidere la sentenza.