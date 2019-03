E la sua deposizione è stata al centro dell’ultima udienza del processo scaturito proprio da quella indagine che ha portato alla luce molti affari illeciti del clan Santapaola. La Simei, azienda dell’illuminazione pubblica, ha pagato per anni il pizzo a Cosa nostra. Chirieleison, quando è morto il titolare ed è subentrato nella gestione della società, è stato messo a conoscenza di questa sorta di “tassa” alla mafia. A raccontargli tutto è stato un impiegato della Simei, anche lui salito sul banco dei testimoni come teste citato dal pm Rocco Liguori. Il dipendente avrebbe fatto da intermediario con gli esattori. L’accordo sarebbe stato quello di versare il dovuto all’arrivo di un preciso messaggio: “C’è da pagare la fattura!”. La consegna del pizzo sarebbe avvenuta al negozio di mobili di Sebastiano Grasso, uno degli imputati del troncone ordinario del processo.L’unico volto che ha saputo indicare alla magistratura è quello di Grasso, il titolare del negozio di mobili, rimasto - secondo le dichiarazioni della vittima - fuori dalla porta durante le riunioni. Nel corso del controesame di Santi Cavallo dipendente della Simei, la difesa ha chiesto esplicitamente se fosse sicuro che i contatti telefonici fossero direttamente con Grasso o con un’altra persona. Il teste ha spiegato che lui riceveva le telefonate da un numero che lui aveva registrato sotto il nome del titolare di mobili, ma non può dare la certezza che dall’altra parte della cornetta vi fosse davvero lui. Non lo sentiva così spesso da poter riconoscere la voce. La vicenda della Simei si incrocia con un’altra inchiesta, quella che ha portato davanti ai giudici l’ex assessore al bilancio Giuseppe Girlando. Mentre i carabinieri, nel 2015, monitoravano infatti gli indagati (per la precisione Salvatore Bonanno, poi diventato pentito, Carmelo Di Stefano e Vito Romeo), uno di loro fortemente allarmato aveva avvertito i sodali che “quello della luce” (che poi si scoprirà essere il titolare della Simei, ormai fallita) si era presentato dai carabinieri. Certo i santapaoliani non potevano sapere che Chirieleison fosse andato a piazza Verga per denunciare i vertici dell’amministrazione comunale di Catania per una presunta tentata concussione.Una coincidenza tra l’azione criminale e il processo? A scoprirlo saranno gli investigatori, che restano però con le bocche cucite.