CATANIA - Si chiama “IL BUIO È SERVITO Tour…Il gusto non ha bisogno della vista” ed è la settimana per esplorare l’universo sensoriale dei disabili visivi. L’evento in programma al parco commerciale Centro Sicilia, sostenuto dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catania (UICI) e dal Comune di Misterbianco, prenderà il via sabato 16 marzo e si concluderà il 23 marzo con un vero e proprio ‘pranzo al buio’ di beneficienza che servirà a sostenere le iniziative dell’UICI.L’attività, ogni giorno, coinvolgerà non solo la clientela del parco commerciale, ma anche i ragazzi delle scuole di Misterbianco che parteciperanno alle ‘merende al buio’: tutte le mattine, infatti, gli studenti indosseranno una mascherina oscurante e consumeranno la merenda vivendo così una esperienza sensoriale diversa. L’attività sarà replicata nel pomeriggio per i giovani clienti del Centro Sicilia.Sarà ancora più avvincente ed emozionante l’esperienza del ‘pranzo al buio’ – in programma sabato 23 marzo a partire dalle ore 12 – che vedrà coinvolti cinque ragazzi con disabilità visiva che serviranno ai tavoli clienti che a loro volta saranno bendati. I partecipanti comprenderanno come l’olfatto e il gusto aiutino a distinguere le pietanze e, grazie ad udito e tatto, la mente sia in grado di elaborare e memorizzare le posizioni di sala, tavolo, cose e persone. Il ricavato del pranzo sarà interamente devoluto all’UICI di Catania.Per tutta la settimana sono in programma altre attività dedicate che coinvolgeranno tutti, a partire dallo showdown: una sorta di pingpong misto a biliardino che si gioca con una palla sonora e che sta già appassionando tanti sportivi. Ma ci sarà spazio anche per le nuove tecnologie riservate ai disabili visivi, come le applicazioni per gli smartphone di ultima generazione o il materiale didattico e di uso quotidiano tattile e informatico disponibile negli spazi espositivi del Centro Sicilia.“Non si tratta di una iniziativa come tutte le altre perché punta ad allargare l’orizzonte emotivo di ciascuno. L’auspicio è quello di assistere ad una partecipazione numerosa per contribuire alla causa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catania che ogni giorno supporta tantissime persone”, dice Giuseppe Bella, direttore del parco commerciale Centro Sicilia.Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente dell’UICI di Catania, Rita Puglisi: “Siamo felici di una iniziativa così significativa per tutta la cittadinanza e in particolare per i ciechi e per gli ipovedenti della nostra città metropolitana perché crediamo che la sensibilizzazione sulla tematica della disabilità visiva più che di parole ha bisogno di incontro e di rapporti nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni: scuola, lavoro, svago”.L’evento è organizzato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni organizzative finalizzate alla più ampia tutela della sicurezza di tutti i partecipanti. Per tutte le informazioni e per prendere parte alle attività occorre consultare i canali social del Centro Sicilia.