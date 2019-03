La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato etiope Adu Gudina (classe ’99) per furto aggravato.

Lo scorso 9 marzo, intorno alle ore 11:30, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volanti ha arrestato il pregiudicato per reati specifici.

In particolare, si presentava presso l’ufficio denunce della Questura di Catania la vittima per presentare la denuncia del furto, subito presso la propria struttura ricettiva, alla quale allegava un supporto dvd contenente le riprese video memorizzate nell’archivio del sistema di videosorveglianza installato al suo interno; dal suddetto supporto venivano estrapolati i fotogrammi che riprendevano l’autore del reato.

L’uomo, bloccato, nel corso del controllo mostrava evidenti segni di insofferenza e nervosismo. A suo carico veniva effettuata una perquisizione personale, durante la quale nelle tasche dei pantaloni e del giubbotto venivano rinvenuti due involucri, uno di colore nero e uno di colore verde, contenenti entrambi marijuana per un totale di 25 grammi.

Nel contempo, il personale dell’UPGSP contattava la vittima di un altro furto in abitazione avvenuta qualche tempo prima, che invitata presso gli Uffici, visionando i fotogrammi dell’etiope lo riconosceva quale autore del reato.

L'uomo dopo le incombenze di rito, venivano tratto in arresto per furto aggravato e denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Informato il magistrato di turno l'uomo veniva associato presso la locale Casa Circondariale di “Piazza Lanza” in attesa dell’udienza di convalida innanzi al G.I.P

. Pertanto, ripresa la zona, dopo pochi minuti lo individuavano in via Buda.