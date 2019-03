Così si sono pronunciati i giudici della quarta sezione penale del tribunale di Catania, presieduta da Gabriella Larato, nei confronti di Alfio Caltabiano, Stefano Grasso, Angelo Mangano e Luciano Sorbello, alla sbarra per detenzione di arma clandestina e ricettazione. Un risultato accolto con grande soddisfazione dal collegio difensivo composto da Enzo Iofrida, avvocato di Stefano Grasso e Luciano Sorbello, Gabriella Gennaro, legale di Alfio Caltabiano, e Giorgia Giuffrida, difensore di Angelo Mangano. “Abbiamo sempre creduto di poter dimostrare l'innocenza dei nostri assistiti”, hanno commentato dopo la lettura del dispositivo della sentenza. Le motivazioni saranno depositate entro 60 giorni.Mentre i militari dell'Arma citofonano e si qualificano, da una finestra dell'immobile viene lanciato un oggetto. Il movimento non passa inosservato. Quando i carabinieri individuano l'involucro, si rendono conto che si tratta di una pistola avvolta in un panno. L'arma, una pistola Beretta cal.22, presenta la matricola abrasa e la canna modificata. Nel corso della perquisizione i militari dell'Arma trovano nascosti al buio in terrazza quattro persone. Si tratta di Alfio Caltabiano, pregiudicato di Mascali, e di Stefano Grasso, Angelo Mangano e Luciano Sorbello, incensurati. I quattro vengono arrestati per detenzione di arma clandestina in concorso e ricettazione in concorso. A finire in manette, nel corso dello stesso intervento, per detenzione e coltivazione di stupefacenti finalizzata allo spaccio e detenzione di munizionamento da guerra anche Andrea Fazio, trovato in possesso di 200 grammi di marijuana, già essiccata e pronta allo spaccio, 20 piantine dello stesso stupefacente ed una 1 cartuccia cal 5,56.