CATANIA - Catania-Ragusa, il sindaco Pogliese si rivolge al governo nazionale. L’immediata convocazione di un tavolo tecnico coi sindaci interessati al percorso dell’autostrada Catania Ragusa e una riunione urgente del Cipe per sbloccare l’opera, sono le richieste sollecitat e in una lettera del sindaco Salvo Pogliese indirizzata al presidente del consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Danilo Toninelli e Barbara Lezzi.

L’iniziativa

concordata coi primi cittadini del Sud Est

giunge dopo la riunione

del primo cittadino

del capoluogo metropolitano etneo e gli altri dei comuni di Ragusa, Lentini, Carlentini, Licodia Eubea, Francofonte e Chiaramonte Gulfi, convocata

lo scorso 5 marzo

a Catania, per discutere sul futuro della opera pubblica denominata “ragusana”,

dopo l'ennesimo rinvio da parte del Cipe dell

’

approvazione definitiva

del progetto

.

“

C

onsideriamo inaccettabile

l’atteggiamento

del

C

ipe

-

scrive Pogliese

-

che ancora oggi ritiene

di

perseguire

con

l’istituto del “rinvio” dopo ben 14 anni di iter amministrativo e innumerevoli pareri di approvazione degli enti

per realizzare u

n

’

opera strategica per lo sviluppo locale e necessaria al fine di scongiurare ulteriori vittime

della strada

. E’ i

ncomprensibile

che ancora oggi si discuta dei percorsi amministrativi da intraprendere o di perplessità da parte di organi di controllo.

N

on comprendiamo le motivazioni di rinviare

ancora

le decisioni –

prosegue il sindaco di Catania-

determinando incertezze e soprattutto danni irreversibili sul già martoriato territorio siciliano. Anche il Presidente della Regione Siciliana, assieme alla sua giunta, peraltro, ha già posto in essere tutti gli atti propedeutici che permetterebbe

ro

di rendere accessibile e calmierato il prezzo del pedaggio proposto

nel

progetto

in linea a

quanto indicato dallo stesso C

ipe”

.

Nella missiva

ai vertici del Governo,

Pogliese conclude ribadendo, a nome di tutti

primi cittadini

coinvolti

,

la richiesta di “

riattivare il tavolo tecnico permanente presso il Ministero per il Sud, come già in precedenza fatto, al fine di permettere a tutti i sindaci di conoscere e superare eventuali criticità poste dai burocrati o da chi questa opera non vorrebbe farla realizzare”.