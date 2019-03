Così ha deciso il gup Giovanni Cariolo per uno dei due capi di imputazione contestati dal pubblico ministero Raffaella Vinciguerra. L'ex dirigente, difeso dall'avvocato Dario Riccioli, è stato infatti prosciolto perché il fatto non sussiste da un'altra accusa di falso, contestata dalla Procura di Catania in concorso con Carlo Vicarelli, ex dirigente delle aree Servizi generali e Gestione amministrativa del personale dell'Ateneo. Quest'ultimo, assistito dai legali Vincenzo Mellia e Giuseppe Lo Faro, è stato assolto dall'accusa con la stessa formula, perché il fatto non sussiste. Vicarelli aveva optato per il rito abbreviato.È il marzo del 2013 quando la Procura generale della Corte dei Conti di Palermo chiede con una nota all'Università di Catania l'invio di una dettagliata relazione sul conferimento di una serie di incarichi dirigenziali di prima fascia a dirigenti interni di seconda fascia. Si tratta di Federico Portoghese, Rosanna Branciforte, Giuseppe Caruso, Armando Conti e Vincenzo Reina, nominati tra il 2009 ed il 2010. Nel dicembre del 2012 il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo esprime forti perplessità su quegli incarichi, ritenendoli in contrasto “con il generale quadro normativo-contabile atteso il permanere di talune criticità contabili (legate alle differenze retributive tra dirigenti di I e di II fascia)” e con il regolamento dell'Università che prevede l'accesso ai ruoli dirigenziali di I fascia tramite concorso pubblico. Ma nella nota da inviare alla Corte dei Conti, redatta da Lucio Maggio e Carlo Vicarelli, su incarico del Rettore Pignataro, il parere dei revisori viene omesso. Per la Procura di Catania avrebbero così indotto il Rettore a firmare una nota incompleta e contraria al vero. Ma per il gup Cariolo, che ha prosciolto Lucio Maggio e assolto Carlo Vicarelli, il fatto non sussisterebbe. Non così per il secondo capo di imputazione contestato solo a Lucio Maggio. Per la Procura avrebbe attestato falsamente fatti, omettendo informazioni rilevanti e prospettando una situazione incompleta e contraria al vero. Avrebbe omesso lo stesso parere del Collegio dei Revisori dei Conti all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e avrebbe risposto falsamente che: “la posizione giuridica dei dirigenti di cui trattasi è stata già oggetto dell'adozione di una serie di atti degli Organi di questa Amministrazione Universitaria la cui legittimità non è in discussione, così come da ultimo ribadito con la delibera assunta dal CdA il 29.09.2012”. Per il gup ci sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio.