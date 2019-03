– tuona Antonio Santonocito segretario Confsal Snalv – già da novembre erano state fatte delle promesse ai precari dell'ente lirico catanese. Niente di tutto ciò si è avverato. I lavoratori precari che costituiscono l'asse portante del teatro stesso".nella gestione del Teatro più rappresentativo della città di Catania. "Siamo di fronte a un tentativo di affossamento del Bellini che va avanti da troppi anni e che nonostante i tanti proclami, si aggrava sempre più - continua Santonocito. Da una parte abbiamo una ventina di lavoratori tenuti in uno stato di precariato cronico senza motivo apparente, dall'altro i fondi regionali per il funzionamento del Teatro vengono decurtati sempre più. Non si tratta di un caso, ma un preciso piano di distruzione del Teatro dedicato all'illustre catanese Vincenzo Bellini", dice Santonocito.etneo nel pomeriggio all'interno del Bellini. “Caldaisti, uscirei, portieri, falegnami, pittori, carico e scarico, autisti e persino amministrativi insieme alla prevenzione incendi – dichiara Gaetano Nicotra, uno dei precari storici del Bellini – praticamente la struttura portante del teatro stesso".. “Nessuna delle promesse fatta qualche mese fa dall'assessore Sandro Pappalardo si è avverata – continua Santonocito – addirittura il contratto di precariato, arrivato a marzo, scade il 20 aprile. Guarda caso in coincidenza delle festività di Pasqua”.orario ridotto. “Io sono precario dal 1996 – continua Nicotra – nella prevenzione incendi. Una situazione che è diventata insostenibile. Basterebbe pensare che nel carico è scarico di materiale scenico ci sono solo tre uomini e una donna. Tempo fa erano 6".. I lavoratori chiedono a gran voce la stabilizzazione tramite legge Madia.durante la loro protesta. “L'assessore ha promesso che il bilancio del teatro Bellini sarà attenzionato in Regione - dice Santonocito – con un'attenzione particolare ai precari del Bellini per una prossima stabilizzazione. Rallentiamo la protesta, ma restiamo in assemblea permanente al Sangiorgi. Aspettiamo un paio di giorni per constatare se dalle parole si passerà ai fatti”.Lavoro, Formazione e Cultura dell’ARS. “Purtroppo ero stato profetico e sono stato accusato, da qualche deputato della maggioranza, di terrorismo psicologico ma i tagli alla cultura del Governo Musumeci, attraverso la Finanziaria regionale, stanno mettendo a rischio i teatri siciliani, in particolare il Teatro Bellini di Catania. Avevo presentato un emendamento per il Teatro catanese, così come concordato in commissione alla presenza del Governo e delle sigle sindacali, che stanziava somme per la stabilizzazione del personale con la legge Madia, ma non sono state trovate risorse. Abbiamo lavorato per mettere in sicurezza una delle più importanti istituzioni culturali della Sicilia ma Musumeci, con il suo taglio da 1,8 milioni, si conferma nemico della cultura. Assessore Pappalardo, se ci sei batti un colpo!”