Il suo nome è finito nei faldoni delle inchieste più imponenti di quell’epoca sanguinaria. Ed è uno dei protagonisti di un momento storico che ha solcato gli equilibri criminali della fine degli anni ’90.La sua ex suocera è una D’Emanuele. Quindi cugina diretta del padrino di Catania, Nitto Santapaola. “Antonino Motta era noto per le sue capacità imprenditoriale e per riciclare i proventi illeciti”, scrivono gli inquirenti nella nota inviata alla stampa questa mattina. Ma oltre ad essere un esperto nel “lavaggio” dei soldi sporchi, Antonino Motta per alcuni anni ha rivestito un ruolo di primissimo piano nella cupola della cosca Santapaola-Ercolano. Il pentito Natale Di Raimondo nel capitolo 3 della maxi inchiesta Orione parla di lui come di “un uomo d’onore”. Motta quindi partecipava ai summit, interveniva nelle controversie, prendeva decisioni. Non era in quegli anni di fuoco un colonnello della mafia qualunque.Nitto Santapaola avrebbe dovuto abbandonare il trono di boss assoluto di Catania. E per far questo Vitale, con il supporto dei Mazzei (i carcagnusi, ndr) e di due traditori santapaoliani, aveva pianificato una serie di omicidi eccellenti: tra questi Nuccio Cannizzaro e addirittura il primogenito di Nitto, Enzo Santapaola. E tra i bersagli ci sarebbe finito - raccontano diversi pentiti - anche Antonino Motta. Ma il piano arriva all’orecchio dei Santapaola che si vendicano uccidendo il delfino del boss Santo Mazzei, Massimiliano Vinciguerra. Il regolamento di conti doveva continuare, ma un blitz aveva fermato tutto. Aveva evitato altre sangue sulle strade di Catania, già al centro di una feroce mattanza.E che dopo aver scontato la sua ultima condanna, ad Antonino Motta è stata revocata da alcuni anni anche la libertà vigilata.(Fonte foto Antonino Motta, La Sicilia - 1998)