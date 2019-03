associati dell’Isola di poter conoscere tutte le opportunità legate alle seguenti questioni:1. Esercizi commerciali che sono stati vittime di estorsioni e/o usura;2. Problematiche legate all’accesso al credito (banche, finanziarie, fisco) ed ai gestori di servizi essenziali;3. Gestione della crisi da sovra – indebitamento (legge n. 3/2012)Molti esercizi commerciali, spesso, sono all’oscuro delle possibilità offerte dalla normativa statale e regionale che tutelano le vittime di estorsioni, dell’usura, dei reati di stampo mafioso e dall’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.In particolare sono previsti una serie di benefici, economici ed amministrativi, a favore delle vittime dei reati suddetti quali:- una elargizione per il ristoro dei danni a beni mobili o immobili, delle lesioni personali subite (anche di tipo psicologico), del danno subito sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività economica esercitata, anche in conseguenza di situazioni di intimidazione ambientale.- proroghe e sospensive per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari;- sospensione temporanea dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.- proroga per tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali.- Inoltre, a seguito dei danni subiti ed all’esito dei procedimenti penali, è possibile chiedere il risarcimento del danno morale e dei danni patrimoniali.La convenzione, inoltre, consentirà alle imprese aderenti alla FIPE, di poter affrontare tutte quelle problematiche, legate a piccoli o grandi disservizi, da parte di fornitori di servizi essenziali (fornitori elettrici, operatori telefonici etc. etc.), o da parte di istituti bancari e/o finanziarie, dell’INPS, dell’INAIL, dell’Agenzia delle Entrate, da parte di Riscossione Sicilia, o dalla stessa P.A.Inoltre, per tutte quelle imprese che si trovano in condizioni di difficoltà economiche, dovute all’impossibilità di adempiere a tutti i debiti (mutui, prestiti, imposte, tasse, cartelle esattoriali etc. etc.) con riferimento alla questione del sovra – indebitamento, l’Associazione Difesa e Giustizia, svolgerà attività di consulenza sulle possibilità concesse dalla legge n. 3/2012 o meglio conosciuta come “salva suicidi”.Contattando difesaegiustizia@libero.it o telefonando al numero 366/2010651, si potrà fissare un incontro senza impegno di spesa e nel rispetto della massima riservatezza.