A-Tono The World in Your Hand Onlus ha deciso di sostenere concretamente affinché possa continuare ad essere un luogo virtuoso e un punto di riferimento per i cittadini.del quartiere Librino di Catania in uno spazio colorato, pulito e accogliente grazie all’impegno quotidiano e concreto dei suoi volontari e il sostegno della Caritas Diocesana del luogo. “Non si arresta il lavoro di A-Tono Onlus – afferma Giuseppe Granato, chairman & CEO –l’impegno della nostra associazione è una piccola goccia di generosità che non fa altro che cerca di fare del bene portando dove possibile il suo contributo. Anche nel caso di Talità Kum il nostro è un gesto di fratellanza che rispecchia a pieno titolo il nostro motto: fai del bene e scordatelo”