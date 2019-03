. I giudici della Libertà, dunque, hanno confermato quasi in toto l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti degli indagati Ewiarion Kingsley e Benjamin Juliet coinvolti nel blitz sulla mafia nigeriana scattata a gennaio e che avrebbe come quartier generale il Cara di Mineo. È stata annullata per i due indagati, difesi dall'avvocato Dario Pastore che ha presentato ricorso al Riesame, l'ordinanza limitatamente all'accusa del reato associativo finalizzato allo spaccio di droga."Attendiamo il deposito delle motivazioni - afferma - della questione investiremo la Corte di Cassazione tanto con riferimento alla concreta sussistenza del reato ex art 416 bis quanto con riferimento all aggravante del metodo mafioso asseritamente adoperato dagli indagati nel reato di spaccio". L'operazione aveva portato lo scorso mese di gennaio al fermo di 19 persone accusate di far parte di una cellula dei “Vikings” o “Supreme Vikings Confraternity”, tra le gang emergenti della mafia nigeriana. L'inchiesta coordinata dalla Squadra Mobile è stata denominata Vikings, proprio dal nome della confraternita.