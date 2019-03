come previsto dal bando, su base regionale.Uno strascico di polemiche ha scandito le ultime settimane. Il clima in aula, così, si preannuncia rovente, come testimoniano le note stampa del Movimento Cinquestelle che nei giorni scorsi hanno animato il dibattito cittadino.Le lungaggini burocratiche hanno creato malumori e polemiche tanto che il capogruppo pentastellato Giovanni Grasso aveva paventato la possibilità di “affidarsi a un commissario ad acta”. Dal canto suo, il presidente Castiglione tenta di gettare acqua sul fuoco, sottolineando la correttezza del proprio operato. “Ho messo al primo posto la trasparenza delle procedure salvaguardando la città e il consiglio comunale”, spiega a Live Sicilia, Giuseppe Castiglione.“Abbiamo revocato la delibera perché la direzione non aveva trasmesso nelle 48 ore a disposizione delle modifiche”, spiega ricordando la grande mole di lavoro: verificare 191 domande. Per l’esattezza, sono state “185 le candidature ammesse all'estrazione dopo la verifica delle 191 domande pervenute e l'esclusione di sei istanze per mancanza dei requisiti previsti”. Per Castiglione si mette un punto definitivo: “domani si procederà al sorteggio e avremo i tre revisori. Agli estratti a sorte non rimarrà a quel punto che augurare “buon lavoro”, vista la delicatezza del ruolo di vigilanza che saranno chiamati a ricoprire.