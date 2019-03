dai vertici dell'azienda Policlinico Ove, ed i rappresentanti sindacali e dei lavoratori dell'azienda impegnata nei lavori dell'ospedale San Marco di Catania che è in fase di consegna.rispettivamente Giovanni Pistorio, Rosario Di Mauro, Nino Potenza - sulla situazione in cui si trovano i lavoratori ancora impegnati nella struttura sanitaria catanese, l'assessore Razza ha subito illustrato un percorso che può essere intrapreso per salvaguardare le professionalità. Si tratta di una proposta che vedrà coinvolte altre istituzioni.con la stessa determinazione e professionalità nel rispetto e per il raggiungimento degli obiettivi alla scadenza prevista.