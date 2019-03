Corrado Tabbita Siena, segretario dell'Usb, è sul piede di guerra. Nemmeno l'incontro all'Ispettorato del Lavoro della settimana scorsa ha portato ad una risoluzione. I dipendenti sono senza stipendio. Dalla Fondazione dell'Opera Diocesana Assistenza si motiva il ritardo "da una parte al credito vantato nei confronti del Comune e dall'altro allo slittamento - come si legge in un documento portato a conoscenza delle parti - delle procedure dell'Asp, che ha colpito tutti i centri di riabilitazione (compreso l'Oda) e che è sicuramente dovuto al cambio dei vertici amministrativi". L'Oda ribadisce" l'impegno a voler ridurre i ritardi al fine di assicurare l'esatta puntualità prevista". Un obiettivo che sarebbe raggiunto più velocemente - asseriscono ancora dalla governance della Fondazione - se intanto fossero recuperate "le somme dovute dal Comune di Catania". Ricordiamo che l'ente di Palazzo degli Elefanti è in dissesto."il pagamento immediato delle spettanze". Se il ritardo perdurerà l'Usb è pronta a dichiarare lo stato di agitazione. Poi il sindacalista ricorda ai vertici Oda che l'Usb, come sancisce anche una sentenza del Tribunale, ha diritto ad essere coinvolta nel confronto sindacale. "Cosa che invece è puntualmente disattesa", afferma il segretario Usb."Noi non conosciamo i punti del piano di risanamento. E non abbiamo visto azioni fino ad oggi- chiarisce il sindacalista - che guardano in questa direzione. Da tanti anni i lavoratori dell'Oda vivono nell'incertezza e nonostante questo con abnegazione e professionalità garantiscono il servizio agli utenti. Chiediamo trasparenza. A noi interessa che si avvii un percorso concreto di ripianamento dei debiti della fondazione e di rilancio della Fondazione. L'Usb mette al centro sempre i lavoratori. Ed è giusto accendere i riflettori sull'Oda - afferma Tabbita Siena - perché oltre ad esserci in ballo il futuro di centinaia di operatori, si parla di un realtà importante che è una risorsa di questo territorio e non può essere persa. Per questo - ribadisce Tabbita Siena - chiederemo un tavolo con il nuovo direttore generale dell'Asp. Perché è necessaria chiarezza e non si può più aspettare".