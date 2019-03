, che ha tra le sue mission proprio il sostegno alle PMI, non poteva non cogliere questa opportunità che arriva dalla seconda municipalità e sarà nostra premura estendere tale iniziativa anche agli altri territori della città. Già a fine mese, nella nuova riunione che avremo con la prima circoscrizione lanceremo questa idea. Anzi ringrazio sin da adesso il presidente della prima municipalità per l’invito rivolto alla nostra Associzione”.Gaetani Benincasa al termine della seduta del consiglio circoscrizionale svoltasi nella sede del Castello Leucatia alla presenza del presidente di Municipalità Massimo Ruffino e dell’assessore al commercio Ludovico Balsamo.un info-point fondamentale per aiutare il commercio della città. “Ho chiesto al segretario Benincasa di avviare questo progetto in tutte le circoscrizioni: per quanto concerne quella da me presieduta, mi occuperò personalmente di trovare il locale - anche la mia stanza se necessario - per ascoltare le richieste del territorio facendo da filtro alle problematiche e da ponte con il Comune. Un incontro a settimana che però può rivelarsi fondamentale per aiutare le piccole e medie imprese”, ha detto il presidente della municipalità Massimo Ruffino.sportello possa aprire nel più breve tempo possibile. Come associazione di categoria vogliamo interagire con il territorio e metterci a servizio di esso, attraverso confronti e dibattiti. Ma anche attraverso idee propositive come queste: non possiamo più permettere che PMI rischino la chiusura con la conseguente desertificazione di alcune aree. Per questo il nostro plauso va anche all’assessore al commercio Ludovico Balsamo che da mesi lavora, senza proclami ma con importanti risultati, per dare nuova linfa a questo comparto economico. Solo collaborando possiamo dare a Catania quella speranza di crescita che merita”.