PARTENZE DA CATANIA DA COMISO Ore 5,30 arrivo ore 7,00 Ore 9,00 arrivo ore 10,30 Ore 6,30 arrivo ore 8,00 Ore 10,00 arrivo ore 11,30 Ore 8,00 arrivo ore 9,30 Ore 11,45 arrivo ore 13,25 Ore 9,00 arrivo ore 10,30 Ore 13,15 arrivo ore 14,45 Ore 10,00 arrivo ore 11,30 Ore 13,45 arrivo ore 15,15 Ore 11,00 arrivo ore 12,30 Ore 14,15 arrivo ore 15,45 Ore 12,00 arrivo ore 13,30 Ore 15,45 arrivo ore 17,15 Ore 14,00 arrivo ore 15,30 Ore 16,30 arrivo ore 18.00 Ore 15,30 arrivo ore 17,00 Ore 18,15 arrivo ore 19,45 Ore 17,30 arrivo ore 19,00 Ore 20,30 arrivo ore 22,00 Ore 18,00 arrivo ore 19,30 Ore 21,00 arrivo ore 22,30 Ore 18,30 arrivo ore 20,00 Ore 22,15 arrivo ore 23,45

La SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che ieri, 11 marzo 2019, prima giornata di limitazione degli arrivi dovuti ai lavori in corso nell’area movimento dello scalo catanese, il sistema aeroportuale tra Catania e Comiso ha retto perfettamente. Un risultato importante, frutto della fitta collaborazione tra società di gestione, Enac, enti di Stato, società di Handling e compagnie aeree, nell’ottica di vero e proprio sistema integrato.considerata la scelta di Ryanair di dirottare i voli per Catania direttamente su Comiso: nella sola giornata di ieri, sono stati in totale 23 gli aerei in partenza e 23 quelli in arrivo (18 dirottati e 5 schedulati originariamente su Comiso) mentre i passeggeri in transito, tra arrivi e partenze, sono stati 7.052, compresi i 1.700 già originariamente schedulati sullo scalo ibleo.su richiesta dell’Amministratore Delegato SAC, Nico Torrisi, per l’intera durata dei lavori: l’Azienda Siciliana Trasporti, per andare incontro alle esigenze dei passeggeri, da oggi raddoppierà il numero di mezzi per ogni corsa, mettendone a disposizione supplementari in caso di fabbisogno.Gli autobus così saliranno a due per ogni orario.Di seguito gli orari di partenza e di arrivo da Catania e da Comiso di oggi, 12 marzo 2019.