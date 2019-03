all'accusa nel processo in Corte d'appello a Catania nato dal ricorso della difesa contro il provvedimento di sequestro e confisca dei beni di Mario Ciancio Sanfilippo disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale.Il ricorso contro la sentenza di primo grado era stato depositato dagli avvocati Carmelo Peluso, Francesco Colotti e Nerio Giuseppe Diodà. Arringhe del collegio di difesa sono previste il 21 maggio e il 18 giugno.è stato chiesto dalla Procura ed eseguito il 24 settembre scorso dai carabinieri. Tra i beni interessati dal provvedimento ci sono anche la Dse che edita il quotidiano 'La Sicilia' di Catania e la maggioranza delle quote societarie della 'Gazzetta del Mezzogiorno' di Bari. Il Tribunale ha nominato amministratori giudiziari Angelo Bonomo e Luciano Modica per garantire la continuazione dell'attività del gruppo. (ANSA).