Piazza Dante, lei, moglie di un commerciante, è in fila davanti al Caf della Cgil per chiedere il reddito di cittadinanza. Indossa un maglioncino grigio, una sciarpa, niente trucco, un accenno di colore ai capelli e tanta, tanta dignità.alle somme promesse dal governo Conte a chi ha reddito zero. Deve costruire giorno per giorno il suo futuro e ogni tanto il pensiero va al passato, a quando non c'erano i problemi e tutto filava liscio. La sua è la storia di molti professionisti ed ex borghesi colpiti dalla crisi.– racconta la signora – si è abbattuta su mio marito che fa il commerciante, una crisi che non si è fermata e ha fatto cambiare la nostra vita definitivamente”. I costi, per chi gestisce una piccola attività, a causa della crisi non sono stati sempre ripianati dai ricavi. Inizia il rischio dell'indebitamento e il marito, che lavora ancora, ogni giorno combatte contro la possibilità di smettere di lavorare sostenendo margini ridottissimi con un reddito pari quasi a zero.a mamma modello. Ha rinunciato ai regali raccolti sin da quando era bambina, vendendo braccialetti, collane e preziosi, per una scelta importante: comprare i libri ai propri figli e farli studiare, per assicurare loro un futuro. Uno dei figli è invalido e, al momento, non riceve alcun aiuto dallo Stato.o cosa dargli, né come fare”. Con la crisi ciò che prima era normale ha cessato di esserlo. Anche entrare a casa e accendere la luce. “Non sappiamo – aggiunge la signora - come pagare la bolletta del telefono, la luce, come fare la spesa, per questo il reddito di cittadinanza per noi sarebbe importante.di fare la “mantenuta” con il reddito di cittadinanza: vorrebbe un lavoro. “Sono pronta – conclude – a fare qualunque tipo di lavoro, nell'attesa, però, attendo il messaggino dell'Inps per la mia richiesta di reddito di cittadinanza”.