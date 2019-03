L’attivo organizzato stamattina dalla Filcams Cgil di Catania nel Salone Russo è servito a fare il punto su un comparto nevralgico per il territorio. Presente, oltre al segretario generale della Filcams di Catania, Davide Foti, e della segretaria provinciale Concetta La Rosa, anche la segretaria confederale della Cgil di Catania, Rosaria Leonardi e il segretario nazionale della Filcams Fabrizio Russo.

Inevitabile il riferimento all’ultimo tracollo aziendale del territorio, quello del gruppo Abate. Mancano ancora 140 lavoratori, tra indiretti e amministrativi del marchio MD, da trasferire in altre società; “una situazione cristallizzata dove al netto degli impegni di MD, qualche centinaio di lavoratori rischia l’occupazione”, ha aggiunto Foti.

Scontiamo poi, a livello nazionale, il prezzo della parcellizzazione nei vari settori, con grande differenza di trattamento salariale e normativi della stessa tipologia di lavoratori. I dipendenti stanno attraversando una fase di grande sofferenza. Questo è un elemento di divisione fortissimo”.

scelte imprenditoriali. Con una preoccupazione attuale sempre più forte: che le perdite siano destinate a continuare, anche per una evidente incapacità di gestire un mercato locale che punta sui grandi brand senza averne la capacità.in questi anni e a fronte di un settore che segna una larga fetta di economia territoriale. - sottolinea il segretario Davide Foti- La prima grande multinazionale che ha lasciato Catania è stata Carrefour, poi la decimazione dell’Auchan ha fatto il resto. Abbiamo perso negli anni, in un territorio già sovraesposto ad un eccesso di centri commerciali dalle opache radici finanziarie, migliaia di posti di lavoro che non sono mai stati rimpiazzati, oppure che sono stati sostituiti con contratti precari, eccessivamente flessibili e comunque forieri di una ricattabilità che è diventata sistema”.quattro domeniche su quattro, anche se in negozio non si vende e gli stipendi restano incerti”) o di pianificare pensioni e futuro, al timore di rimanere intrappolati per sempre in una rete di contratti a termine. Il tutto, in totale assenza di controlli, a fronte di molte ore lavorate in nero e spesso con una busta paga non veritiera.- dopo 5 anni e oltre, di lavoro sindacale- del Contratto nazionale del settore per la cooperazione e con Federdistribuzione , ma anche la necessità che “gli imprenditori locali in Sicilia si muovano nell’ambito della trasparenza e della legalità. Abbiamo molte vertenze aperte al MISE, e il problema del commercio e della grande distribuzione si presenta sempre uguale: i gruppi di impresa territoriale non danno le stesse garanzie delle multinazionali. Su questo non possiamo non riflettere.